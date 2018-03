Iran: images des rues de Téhéran colorées pour le Nouvel an perse

Les rues de Téhéran sont remplies de marchands et de marchandises colorées pour le Nouvel An persan (Nowruz). Autour de la place Tajrish , où se trouve un marché traditionnel, des vendeurs utilisent presque tous les coins de la rue pour présenter leurs articles à la vente.

Le "Nowruz" est l'événement le plus important du calendrier iranien et est largement célébré dans de nombreuses régions de l'ancien Empire perse, dans les Balkans, le bassin de la mer noire, le Caucase, l'Asie centrale et le Moyen-Orient.

"Nowruz" se produit chaque année au moment de l'équinoxe de printemps. Le mercredi 21 mars marque le début de l'année 1397 du calendrier perse.