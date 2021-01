Iran : décès d'un ayatollah ultraconservateur proche de Khamenei

L'ayatollah ultraconservateur Mohammad Taghi Mesbah Yazdi, proche du guide suprême iranien l'ayatollah Ali Khamenei, est décédé vendredi à Téhéran à 85 ans, a rapporté l'agence officielle iranienne Irna. Il se trouvait depuis plusieurs jours dans un hôpital de la capitale à cause d'une "maladie digestive", a indiqué Irna, faisant référence à un communiqué diffusé par le bureau du défunt.

Il était jusqu'à sa mort chef de l'Institut de recherche et d'éducation de l'imam Khomeini et membre de l'Assemblée des experts, un collège chargé de nommer, superviser et d'éventuellement démettre le guide suprême.

Entré dans ce collège, composé en majorité de religieux en 1991, il avait perdu son siège lors des élections de 2016 marquées par une poussée des réformateurs et des modérés mais l'avait reconquis deux ans plus tard à l'occasion d'un scrutin partiel.

Le président iranien Hassan Rohani et le président du Parlement Mohammad-Bagher Ghalibaf ont présenté leurs condoléances dans des communiqués distincts à sa famille, à la nation iranienne et au guide suprême. Ancien de la Révolution iranienne et proche de M. Khamenei, Mesbah Yazdi était un fervent soutien de l'ancien président très conservateur Mahmoud Ahmadinejad.

A lire aussi : L'Iran a signalé son intention d'enrichir de l'uranium à 20%, bien au-delà du seuil fixé par l'accord de Vienne