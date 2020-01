Iran : au moins 50 morts dans la bousculade lors des funérailles du général Soleimani

Au moins cinquante personnes ont été tuées dans une bousculade ce mardi à Kerman (sud-est de l’Iran) lors des funérailles du général Qassem Soleimani, auxquelles participe une foule monstre, a-t-on appris de source officielle. Un précédent bilan faisait état de 35 morts.

"Malheureusement, un certain nombre de personnes […] ont perdu la vie", a déclaré sur la télévision d’Etat, Pir Hossein Koulivand, chef du service national des urgences iraniens. Il a ajouté que 190 personnes avaient été blessées.

Une marée humaine

Le centre de Kerman, ville natale de l’officier qui doit y être enterré dans l’après-midi, était envahi ce mardi par une marée humaine semblable à celles ayant déferlé dimanche et lundi à Téhéran et dans les autres villes où les cercueils du général et de ses compagnons d’armes, tués avec lui, ont transité pour un hommage populaire.

Chef de la Force Qods, unité d’élite chargée des opérations extérieures des Gardiens de la Révolution (l’armée idéologique iranienne), Soleimani était l’architecte de la stratégie de l’Iran au Moyen-Orient.

Il a été tué vendredi par une frappe de drone américain devant l’aéroport de Bagdad.

Depuis l’assassinat de Soleimani, le monde entier redoute une nouvelle déflagration majeure au Moyen-Orient.