Iran: atterrissage d'urgence sur une autoroute, aucun blessé

Iran: un avion se pose en urgence sur une autoroute du sud du pays (images amateur) - 27/01/2020 Un avion s'est posé sur une autoroute du sud de l'Iran, plutôt qu'à l'aéroport le plus proche, indique ce lundi l'agence de presse Isna. Les 150 passagers du McDonnell Douglas MD-80 sont sains et saufs et ont pu quitter l'appareil. L'incident s'est produit a proximité de l'aéroport de Mahshahr dans la province occidentale du Khuzestan, non loin de la frontière irakienne. L'appareil de la Caspian Airlines a raté la piste et s'est immobilisé sur l'autoroute toute proche.