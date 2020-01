Iran: après 8 ans d'absence de la scène publique, l'ayatollah Ali Khamenei brise le silence

A l'issue d'un mois de janvier tumultueux, le guide suprême Ali Khamenei a conduit la prière du vendredi dans la mosquée Mosalla de Téhéran. Il est revenu sur les principaux événements en en qualifiant certains de "Jours de Dieu".

"Le jour où des dizaines de millions de personnes en Iran et des centaines de milliers en Irak et dans d'autres pays sont descendues dans les rues pour rendre hommage à Qassem Soleimani [...], ce jour est un jour de Dieu."

"Le jour où les missiles du Corps des Gardiens de la Révolution ont détruit la base de l'armée américaine en Irak est aussi l'un de ces jours de Dieu. Qu'une nation ait le pouvoir de gifler ainsi une puissance mondiale, harcelante et arrogante montre la puissance de Dieu."

Hommage au général tué

Au sujet de l'élimination du général Soleimani, Ali Khamenei a réitéré l'hommage fait par le régime à celui qui est désormais leur martyr: "Ils ont tué un homme qui était le commandant le plus connu et le plus puissant de la lutte contre le terrorisme [...] Ils l'ont tué impudemment et lâchement et l'ont reconnu ; cela a causé le déshonneur de l'Amérique."

Le guide suprême a aussi évoqué l'avion ukrainien abattu par erreur le 8 janvier dernier : "Cet accident amer [...] a brûlé notre coeur. [...] Mais certains ont essayé de l'utiliser de façon à faire oublier le grand martyre et sacrifice de Soleimani."

Avant d'ajouter: "Nos ennemis ont été aussi heureux du crash de l'avion que nous en avons été attristés. [...] Ils se sont réjouis d'avoir trouvé quelque chose pour remettre en question les Gardiens, les forces armées, le système de la République islamique".

Après 8 ans d'absence de la scène publique, Ali Khamenei a choisi de prendre à nouveau la parole de manière publique, dans le rôle que la république islamique lui assigne. Chef du pouvoir religieux autant que temporel.