Irak: un manifestant tué, les jeunes maintiennent la pression sur le pouvoir

Un manifestant a été tué mardi à Bagdad, selon des médecins, alors que le mouvement de contestation a bloqué des routes pour faire pression sur le gouvernement auquel il réclame de profondes réformes. Le manifestant est décédé après avoir reçu un tir de gaz lacrymogène dans la rue Mohammad al-Qassem, dans l'est de la capitale.

Des protestataires ont essayé de fermer cette rue en brûlant des pneus et des affrontements ont éclaté avec les forces de sécurité, qui ont tiré des balles réelles et du gaz lacrymogène pour les disperser. Huit protestataires ont été hospitalisés pour avoir inhalé du gaz lacrymogène, ont indiqué mardi des médecins, au lendemain de la mort de trois autres dans des heurts dans la capitale.

Un mouvement de contestation a débuté en octobre en Irak mais a perdu de sa vigueur ces dernières semaines face à la montée des tensions entre Washington et Téhéran, deux alliés de Bagdad.

Ils veulent des élections anticipées

Afin qu'il ne perde pas son élan, les manifestants ont adressé un ultimatum d'une semaine -qui a expiré lundi- aux dirigeants pour répondre à leurs demandes, principalement une refonte du pouvoir passant par des élections anticipées.

Depuis l'expiration du délai, des groupes de jeunes ont repris le mouvement à Bagdad et dans le Sud. Mardi, ils ont bloqué des rues dans les villes de Amara, Diwaniya, Kout et Bassora, au sud de Bagdad. A Nassiriya, de nombreux manifestants, la plupart des étudiants, ont envahi le centre ville, arborant des drapeaux irakiens, selon un correspondant de l'AFP. "Avec notre âme, avec notre sang, nous nous sacrifierons pour toi Irak!", ont scandé certains d'entre eux alors que d'autres ont bloqué les principales routes au nord et au sud de la ville.