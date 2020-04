Irak: un deuxième Premier ministre désigné jette l'éponge, le chef du renseignement lui succède

"Résultats positifs"

Mais M. Abdel Mahdi a démissionné depuis plus de quatre mois déjà. Et M. Kazimi, un ancien éditorialiste et avocat des droits humains, a su retrouver le chemin de Téhéran même s'il revient de loin: il y a un mois, une des factions pro-Iran les plus radicales d'Irak l'accusait de complicité dans l'assassinat du général Soleimani par Washington près de l'aéroport de Bagdad.

Aujourd'hui, une source au sein du Hachd al-Chaabi, coalition de paramilitaires pro-Iran désormais intégrés à l'Etat, dénonce des accusations "de personnes isolées" qui ne reflètent en rien les positions de "l'axe de la résistance" --une référence aux alliés de Téhéran au Moyen-Orient.

Car les liens se sont resserrés: "M. Kazimi est récemment venu à Beyrouth pour résoudre les questions en suspens et les discussions ont eu des résultats positifs", assure à l'AFP une source proche du Hezbollah libanais, qui seconde Téhéran pour les affaires irakiennes.

Pour Téhéran, qui a failli plonger dans la guerre ouverte avec Washington sur le sol irakien en début d'année, l'heure est désormais à l'apaisement, notamment en Irak, et une personnalité de consensus comme M. Kazimi est un atout de taille, selon cette même source.

Un Premier ministre dont les relations avec Washington sont notoirement bonnes est précieux en temps de crise, économique -le prix du pétrole, qui représente plus de 90% des recettes de l'Etat, est en chute libre-, sociale -la révolte d'octobre continue de maintenir vivace la colère de la rue- et sanitaire avec le Covid-19 (au moins 69 morts et plus de 1.200 contaminations à ce jour).

M. Kazimi, ajoute la source, pourrait garantir à son pays "un renouvellement des exemptions des sanctions contre Téhéran", désormais délivrées au compte-goutte par l'administration de Donald Trump, alors que Bagdad est très dépendant de son voisin particulièrement à l'approche des chaleurs estivales.