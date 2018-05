Irak: Tarik Jadaoun, condamné à mort par pendaison

Sa condamnation vient s'ajouter à celle de plus de 300 personnes -dont une centaine d'étrangers- ayant écopé de la peine capitale en Irak pour avoir rejoint les rangs du groupe ultra-radical qui a un temps tenu près d'un tiers de l'Irak et de larges pans de la Syrie.

Le juge a alors indiqué qu'il prononçait "la pendaison jusqu'à ce que mort s'ensuive conformément à l'article 4 de la loi antiterroriste". M. Jadaoun a alors perdu son sourire et son visage a semblé se décomposer. Pour l'accusation de violation des frontières du pays, Tarik Jadaoun a été condamné à trois années de prison et plus de 2000 euros d'amende.

Le juge lui a d'abord lu la liste des chefs d'accusation, notamment son rôle de combattant au sein de l'EI et son entrée illégale sur le territoire irakien, avant de lui demander s'il souhaitait ajouter quelque chose. "Non", a seulement répondu M. Jadaoun.

Lors de la première audience de son procès devant la Cour pénale centrale de Bagdad, le 10 mai, ce Belge d'origine marocaine avait plaidé "non coupable" et affirmé aux juges qu'il s'était "fourvoyé".

Le djihadiste belge Tarik Jadaoun a été condamné à la mort par pendaison en Irak pour appartenance au groupe Etat islamique. Une peine jusqu'alors rarement prononcée contre des ressortissants d'Europe de l'Ouest. Le Verviétois parti combattre en Syrie en 2014 avait plaidé non coupable lors de son procès et affirmé qu'il s'était "fourvoyé". Il a désormais 30 jours pour faire appel.

Un infirmier, et rien d'autre

S'exprimant en arabe, Tarik Jadaoun avait toutefois assuré lui-même sa défense et plaidé non coupable des chefs d'inculpation: "appartenance à l'organisation Daech", l'acronyme de l'EI en arabe, et "attaques" menées avant son arrestation le 23 août 2017 à Mossoul (nord) par les troupes irakiennes, soit plus d'un mois après la reprise de la "capitale" irakienne du groupe ultraradical.

Il avait reconnu être entré en Irak en juin 2015 depuis la Turquie et avoir passé une semaine à Raqa, l'autre "capitale" de l'EI, en Syrie voisine.

Je me suis fourvoyé et j'en appelle à votre bienveillance

"Je n'étais pas combattant, je dirigeais une section d'infirmiers de l'EI, je soignais tout le monde. J'ai travaillé à l'hôpital al-Joumhouriya de Mossoul et dans des hôpitaux ambulants à Makhoul et Beïji", avait-il assuré, se disant "désolé".

"Je me suis fourvoyé et j'en appelle à votre bienveillance", avait-il ajouté. "Je n'avais pas le choix", avait-il encore dit, notamment au sujet des vidéos de menaces. "Un des plus hauts dirigeants de l'EI m'a demandé de faire ces vidéos".

Il y a plusieurs mois, la justice irakienne avait annoncé que le prévenu avait reconnu lors de ses interrogatoires avoir formé "les ‘lionceaux du califat’, une soixantaine d'enfants de huit à 13 ans, à l'entraînement sportif et au maniement des armes".

Ces faits n'ont toutefois jamais été évoqués lors des deux audiences.