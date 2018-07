Irak: suicide, drogues et stress post-traumatique un an après la bataille de Mossoul

C’était il y a un an jour pour jour : la fin de la bataille de Mossoul en Irak. Aujourd'hui, la ville, ancien fief du groupe Etat islamique, tente de se reconstruire après neuf mois de combats sanglants. Une reconstruction qui est aussi psychologique. Après les plaies physiques, il faut traiter les blessures invisibles.

Tentatives de suicide, abus de drogues et syndrome de stress post-traumatique, la population est en partie traumatisée et les spécialistes de la santé mentale tirent la sonnette d'alarmes.

"L e taux de stress post-traumatique est beaucoup plus élevé qu'avant"

En cette fin d’après-midi à Mossoul, la salle d'attente est toujours pleine à craquer. Hommes, femmes, adolescents et grand-parents, tous réunis dans ce cabinet pour voir leur psychiatre. En presque trente ans de métier, et autant d’années de guerre, c'est du jamais vu pour ce docteur, qui préfère rester anonyme pour des raisons de sécurité : "Avant que l’état islamique entre dans la ville, nos recherches estimaient a 36% le nombre d'habitants de Mossoul diagnostiqués avec un ou plusieurs troubles psychiatriques, particulièrement le syndrome de stress post-traumatique. Pendant la bataille, la dépression et l’anxiété étaient les troubles dominants. Mais si on faisait une nouvelle étude aujourd'hui, je pense que nous découvririons que le taux de stress post-traumatique est beaucoup, beaucoup plus élevé qu'avant."

Le syndrome de stress post-traumatique, qui désigne un problème de santé mentale dont certaines personnes souffrent après avoir été témoin ou victime d'un événement particulièrement choquant. Un trouble par exemple extrêmement rependu chez les soldats américains qui ont été déployés en Irak. Mais ici, il s'agit de civils, et les taux sont inquiétants.

Des tentatives de suicide importantes

Des traumas qui, selon cet autre psychologue, ont des conséquences très graves : "Aujourd'hui par exemple, j'ai reçu le cas d'une fillette de neuf ans qui a perdu toute sa famille dans les combats. Et maintenant, ce qu'il se passe, c'est qu'elle ne parle plus du tout. Ce qui m’amène à une autre patiente. Un cas de tentative de suicide. Une jeune fille de 17 ans qui elle aussi a perdu toute sa famille. De la libération jusqu’à aujourd'hui, j'ai été confronté à 26 cas de tentatives de suicide."

La drogue comme réconfort

Pour notre psychiatre, il n'y a tout simplement pas assez de soutien gouvernemental pour traiter ces blessures invisibles. Alors, pour échapper à leurs traumas, certains patients trouvent un peu de réconfort dans la consommation de drogues.

"L'un des principaux problèmes auxquels nous devons faire face maintenant, après la guerre, c'est l'abus de drogues. Ça se propage dans la ville comme un feu de foret. Particulièrement parmi les jeunes. Et je ne pense pas qu'il y ait assez d'efforts pour contrer ce phénomène. Il y a plein de drogues différentes, particulièrement du Tramadol et des amphétamines. Un type de stimulant iranien qu'on appelle le cristal", poursuit le psychiatre.

Dans ce cabinet, on ne cache pas avoir aussi beaucoup de confrères parmi les patients. Après tout, eux aussi ont vécu trois ans sous l'occupation du groupe État islamique et ont survécu à neuf mois de bataille. Ici, même les psychologues ont besoin du soutien de psychologues.