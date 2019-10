Irak : quatre morts dans les manifestations

Irak: plus de 5 morts sont à déplorer dans des manifestations violentes - 03/10/2019 Les policiers anti-émeutes ont de nouveau tiré en l'air à balles réelles jeudi pour disperser des dizaines de manifestants qui incendiaient des pneus sur une place emblématique de Bagdad, malgré un couvre-feu tout juste entré en vigueur, selon un photographe de l'AFP. Les protestataires ont été repoussés vers des ruelles adjacentes, au troisième jour de manifestations qui ont fait 13 morts --douze manifestants et un policier-- à Bagdad et dans d'autres villes du sud du pays, selon des responsables.