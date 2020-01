Irak: les manifestants ont quitté les abords de l'ambassade américaine

L'ensemble des manifestants pro-Iran qui observaient un sit-in aux abords de l'ambassade américaine à Bagdad ont quitté les lieux, au lendemain d'une attaque inédite contre le gigantesque complexe de la chancellerie, a constaté un photographe de l'AFP.

Se dirigeant vers les sorties de l'ultrasécurisée Zone verte où est située l'ambassade, les manifestants formaient des défilés et scandaient "On les a brûlés", alors que des camions transportaient les barres de fer et les bâches des tentes qu'ils avaient installées mardi pour un sit-in qu'ils annonçaient alors illimité.

Mercredi matin, les manifestants avaient tenté de s'approcher de nouveau de l'ambassade des Etats-Unis, brûlant des drapeaux américains et conspuant "l'Amérique, grand Satan", selon les termes utilisés par l'Iran depuis sa révolution islamique de 1979. Aussitôt, depuis l'intérieur du gigantesque complexe diplomatique, de nombreuses grenades lacrymogènes avaient été tirées sur les protestataires, a rapporté un photographe de l'AFP.

Mardi, après avoir attaqué durant des heures l'ambassade américaine, des centaines de personnes avaient annoncé un sit-in illimité à ses abords pour obtenir le départ des Américains d'Irak après des raids aériens qui ont fait 25 morts dans les rangs des forces pro-Iran.