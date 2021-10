Irak : les bureaux de vote ouvrent pour des élections législatives sans illusion ni espoir

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche en Irak pour des législatives anticipées présentées par le pouvoir comme une concession face à un soulèvement populaire. Mais entre la corruption endémique et la pléthore de factions armées, les électeurs ne s’attendent pas à de grands changements.

Dans le centre de Bagdad, un journaliste de l’AFP a assisté à l’ouverture aux alentours de 07h00 (04h00 GMT) d’un bureau de vote installé dans une école, mais rares étaient encore les électeurs à avoir fait le déplacement.

Femme au foyer, Jimand Khalil, 37 ans, était parmi les premiers à l’ouverture. "Je suis venue voter pour changer le pays en mieux, et changer les responsables actuels qui sont incompétents. Ils nous ont fait beaucoup de promesses mais ne nous ont rien apporté. Nous voulons des indépendants cette fois-ci".

Un important dispositif de sécurité a été déployé dans la capitale et à l’entrée des bureaux de vote, où les électeurs devront être fouillés à deux reprises avant de pouvoir entrer, a constaté l’AFP.

Les bureaux fermeront à 18h00 (15h00 GMT), à moins d’une prolongation. Des dizaines d’observateurs internationaux dépêchés par l’ONU et l’Union européenne superviseront le processus.

Dès l’ouverture, le Premier ministre Moustafa al-Kazimi a voté dans un bureau de vote de l’ultra-sécurisée zone verte de Bagdad. "C’est une opportunité pour le changement", a-t-il lancé, interpellant les Irakiens et "ceux qui hésitent". "Sortez et votez, changez votre réalité, pour l’Irak et pour votre avenir", a-t-il ajouté.

"Votez, votez, votez", a-t-il martelé.

Mais des experts pronostiquent déjà une abstention record. Initialement prévues en 2022, les élections ont été avancées pour calmer la contestation de l’automne 2019, expression d’un immense ras-le-bol populaire fustigeant une corruption tentaculaire, des services publics défaillants et une économie en panne.

Réprimé dans le sang (au moins 600 morts et 30.000 blessés), le mouvement s’est depuis essoufflé. Des dizaines de militants ont été victimes d’enlèvements, d’assassinats et de tentatives d’assassinats, imputés aux influentes factions armées pro-Iran.

Décriant ce contexte antidémocratique, les militants de la contestation boycottent largement le scrutin.