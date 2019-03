Irak : du rap pour relancer la foi des chiites

Depuis quelques jours, un groupe de la communauté chiite irakienne propose de donner un coup de jeune aux cérémonies et autres rituels religieux. Ses membres utilisent le rap pour rendre les rassemblements plus attrayants aux yeux et aux oreilles des jeunes.

Vêtus de chemises vertes, ils battent leur poitrine, comme c’est le cas dans de nombreux rituels chiites. Mais le rythme est plus 'tendance', il y a un jeune chanteur derrière le micro et il fait partager son talent.

Le but est de parler la langue de la jeunesse actuelle pour renforcer sa foi. « C’est une façon de se rapprocher d’eux », a déclaré Ayed al-Hassani, représentant du haut responsable religieux chiite Mahmoud al-Hassani al-Sarkhi. « La musique en elle-même est halal, mais son interdiction est liée à son utilisation. Si elle est utilisée pour chanter et se réjouir, une telle musique est interdite. Mais, si elle est utilisée pour louer des membres de la famille du prophète Mohammad, marquez leurs anniversaires de naissance et les féliciter, ainsi que dans les rituels religieux et les chants religieux comme ce que nous voyons de nos jours alors c’est halal. Aujourd’hui, nous voyons beaucoup d’hymnes islamiques où la musique est utilisée."