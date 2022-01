Irak : des échauffourées pendant la session inaugurale du Parlement

La session inaugurale du nouveau Parlement irakien a été marquée dimanche par des altercations entre députés et l'"agression" du président de séance, trois mois après les législatives remportées par le leader chiite Moqtada al-Sadr.

Deux pôles chiites sont sur le devant de la scène depuis le scrutin du 10 octobre : le courant de Moqtada Sadr et l’Alliance de la conquête, vitrine politique du Hachd al-Chaabi, une coalition d’anciens paramilitaires pro Iran.

Avec 73 députés élus sur 329, Moqtada Sadr revendique la victoire et le droit de former une coalition "majoritaire" au Parlement, ce qui lui permettrait de désigner le Premier ministre et le gouvernement. L’Alliance de la conquête a encaissé une lourde défaite au scrutin mais conteste les résultats.