Irak : démonstration de force des partisans de Moqtada Sadr avant les législatives

Des dizaines de milliers de partisans de Moqtada Sadr manifestaient vendredi en Irak, dans une démonstration de force à l'approche de législatives prévues en juin et à l'issue desquelles le leader chiite a déjà prévenu que sa formation entendait prendre les rênes du gouvernement.

Côte à côte malgré la pandémie mondiale de Covid-19, des dizaines de milliers de ses partisans - qui se comptent en millions - ont fait ensemble la grande prière musulmane sur la place Tahrir de Bagdad, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Le prêcheur a appelé dans son sermon à "une majorité sadriste au Parlement" alors que les fidèles scandaient des slogans en faveur de Moqtada Sadr et contre la corruption, cause favorite du leader chiite et l'une des préoccupations majeures des Irakiens.

La pression monte

Même si la plupart des politiciens et des responsables irakiens ont déjà affirmé que juin était un délai impossible à tenir, Moqtada Sadr, qui devrait bénéficier selon des experts de la nouvelle loi électorale votée après la révolte d'octobre 2019, commence à faire monter la pression. Déjà grand vainqueur des législatives de mai 2018, le puissant leader chiite tient le premier bloc au Parlement avec 54 députés sur 329.

Il pourrait remporter plus de sièges encore avec des circonscriptions plus petites, faisant la part belle aux notables, dignitaires tribaux et religieux et aux candidats appuyés par de riches partis dans un pays où le clientélisme est roi et la fraude fréquente.