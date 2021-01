Investiture: Donald Trump est parti, Joe Biden et Kamala Harris arrivent

Le bâtiment de la Cour Suprême à Washington, situé à proximité du Capitole, a été évacué à la suite d’une alerte à la bombe , rapportent CNN et NBC.

Les autres invités dont Barack Obama arrivent également, de même que le nouveau président Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris.

Joe Biden et son épouse Jill assistent à la messe à la cathédrale St. Matthew - © JIM WATSON - AFP

Joe Biden assiste à la messe

Joe Biden et son épouse Jill ont assisté à la messe à la cathédrale St. Matthew the Apostle à Washington DC en compagnie des dirigeants du Sénat Mitch McConnell et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi. Joe Biden n’est que le deuxième président catholique romain de l’histoire des États-Unis, après John F. Kennedy. La cathédrale a accueilli la messe funéraire de Kennedy après son assassinat en novembre 1963.