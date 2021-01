Investiture de Joe Biden: Donald Trump a quitté la Maison blanche

16h47 Arrivée des anciens présidents Clinton, Bush, Obama et leurs conjoints

16h59 Arrivée du vice-président Mike Pence et Karen Pence

17h04 Arrivée de la vice-présidente élue Kamala Harris et Doug Emhoff

17h07 Arrivée du président élu Joe Biden et Jill Biden

17h13 Annonce du président élu Joe Biden ("Ladies and Gentlemen…")

17h36 "Hail Columbia" par Herald Trumpet Fanfare et le Marine Band

18h28 La vice-présidente Kamala Harris et le second gentleman Doug Emhoff font leurs adieux à l’ancien vice-président Mike Pence et Karen Pence