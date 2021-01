Investiture de Joe Biden : vers un (net) réchauffement des relations entre les Etats-Unis et l'Iran ?

Les relations entre les USA et Téhéran, c’est, on le sait, toute une histoire. Du très atlantiste Shah d’Iran au régime des Ayatollahs, puis du réchauffement qu’à promu l’administration Obama au climat glacial sous le mandat de Donald Trump, les soubresauts et événements ont été nombreux. Et ont laissé des traces. Mais que pouvons-nous à présent attendre de la diplomatie de "l’ère Biden" ? L’ère d’un autre tyran arrive à son terme et aujourd’hui est le dernier jour de son règne affreux. Hassan Rohani, président iranien, le 20 janvier 2021

Le président iranien Hassan Rohani, peu avant une rencontre bilatérale avec Emmanuel Macron, le 24 septembre 2019 à New-York - © LUDOVIC MARIN - AFP

Du côté iranien, on attend beaucoup du nouveau mandat présidentiel américain. Car celui de Donald Trump a été catastrophique, et c’est un euphémisme. L’administration républicaine est revenue sur l’accord sur le nucléaire, signé sous l’ère Obama. Celui-ci avait été le fruit d’un travail acharné, réduit presque à néant. Les sanctions, elles, étaient de retour, anéantissant les espoirs d’une population qui voyait le boycott se desserrer. A lire aussi : Sanctions américaines sur l’Iran : "C’est un acte de guerre vis-à-vis du peuple iranien"

Tourisme en chute libre en Iran, reportage du 5 septembre 2019 : Tourisme en chute libre en Iran - JT 19h30 - 05/09/2019 L'Union européenne demande à l'Iran de faire marche arrière. Le pays ne veut plus limiter ses recherches et développements dans le domaine nucléaire. Alors il fait de plus en plus peur. Et aux investisseurs et... aux touristes.

Escalade des menaces entre Iran et Etats-Unis, dans notre JT du 5 janvier 2020 : Iran-usa : escalade de menaces - 05/01/2020 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Assassinat d’un éminent scientifique "père du programme nucléaire iranien", en novembre 2020 : Iran : assassinat du père du programme nucléaire - 28/11/2020 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Uranium enrichi Et début janvier, l’Organisation de l’énergie atomique iranienne de déclarer que l’Iran produisait désormais de l’uranium enrichi à 20%. L’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique) a, elle, annoncé le mercredi 13 janvier que l’Iran avait avancé dans sa production d’uranium métal pour servir de carburant à un réacteur, ce qui marquerait une nouvelle violation de ses engagements de l’accord international de 2015. Selon Téhéran, cette recherche a pour objectif de fournir du combustible avancé pour un réacteur de recherche à Téhéran. Mais les craintes des autres pays signataires ont ressurgi… A lire aussi : Nucléaire iranien : l’Iran dit avancer dans sa recherche sur la production d’uranium métal Craintes nucléaires Le week-end dernier, trois pays européens signataires de l’accord (Allemagne, France et Royaume-Uni) ont envoyé une demande, via communiqué, aux Iraniens. A savoir, qu’ils renoncent à leur production d’uranium métal. C’est que l’uranium métal est une menace forte, car il peut être utilisé comme composant d’armes nucléaires. "L’Iran n’a aucune utilisation civile crédible de l’uranium métal", ajoutent les trois pays signataires de l’accord de 2015.

Jean-Yves Le Drian, le 14 janvier 2021 - © DENIS LOVROVIC - AFP Et les Européens de s’inquiéter, notamment par la voix du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian (dans une interview au Journal du Dimanche, citée par le Monde) : "L’Iran est en train de se doter de la capacité nucléaire. Il y a également une élection présidentielle en Iran à la mi-juin. Il est donc urgent de dire aux Iraniens que cela suffit et de prendre les dispositions pour que l’Iran et les Etats-Unis reviennent dans l’accord de Vienne. " L’Iran est en train de se doter de la capacité nucléaire

Priorités iraniennes L’Iran n’est donc pas pressé de voir les États-Unis revenir à l’accord international sur le nucléaire iranien, a déclaré vendredi le guide suprême iranien. Les autorités exigent avant tout la levée des sanctions américaines. La question n’est pas "que l’Amérique revienne ou non ; nous ne sommes pas pressés et nous n’insistons pas pour qu’elle revienne", a déclaré l’ayatollah Ali Khamenei. "Notre demande rationnelle et logique est la levée des sanctions, et les sanctions doivent être levées" car "il s’agit du droit usurpé de la nation iranienne", a ajouté le numéro un iranien, qui s’exprimait lors d’un discours télédiffusé.

Archive JT : sujet du 26 septembre 2018 : Iran: ce pays qui divise la scène internationale - 26/09/2018 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Journal télévisé - Sujet par sujet en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Genève : accord sur le nucléaire iranien (JT du 24 novembre 2013) Genève : accord sur le nucléaire iranien - JT 24/11/2013 - 02/07/2019 Suisse : l'Iran et les puissances occidentales sont parvenues à un compromis sur le développement du nucléaire iranien. Téhéran accepte de limiter son programme nucléaire en échange d'un allègement des sanctions économiques.

La situation est donc plus que cruciale, et même si un réchauffement des relations entre l'Iran et les USA est à prévoir, cela ne coule néanmoins pas de source. Des accords et des pas des deux côtés devront être faits. Gageons que la nouvelle diplomatie américaine, qui devrait revenir à une attitude moins cavalière, arrondisse les angles, et que Téhéran se montre plus enclin à revenir vers une situation plus apaisée avec les acteurs de l’accord de Vienne.

Jeune couple regardant Téhéran, en octobre 2016 - © YORICK JANSENS - BELGA