Ce mercredi, Joe Biden deviendra officiellement le 46e président des États-Unis. Cette 59e cérémonie d’investiture est placée sous haute surveillance, pour des raisons sécuritaires et sanitaires. En raison de l’épidémie de coronavirus, la majeure partie des évènements se déroule sans public et est retransmise à la télévision et sur internet. 190 000 drapeaux ont été plantés sur l’esplanade du "National Mall" pour représenter ce public absent.

Suite à l’assaut du Capitole, Washington est en état de siège. 25 000 soldats de la Garde nationale et des milliers de policiers sont déployés. Pour la première fois dans l’histoire des États-Unis, le président sortant, Donald Trump n’assistera pas à la cérémonie. Le vice-président Mike Pence sera lui bien présent, il passera le flambeau à Kamala Harris, première femme, première personne noire et d’origine indienne, à occuper cette fonction.