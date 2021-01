Investiture de Joe Biden : D. Trump ne lui a pas adressé la parole, mais lui a laissé une lettre

Joe Biden et Donald Trump ne s'étaient toujours pas entretenus quelques heures avant la passation de pouvoir aux États-Unis, selon une déclaration faite par une porte-parole du futur président à la chaîne ABC. Le président sortant a néanmoins laissé une lettre pour son successeur avant de quitter la Maison Blanche, a indiqué à l'AFP Judd Deere, porte-parole de l'exécutif, quelques minutes après son départ.

La responsable de la communication, Kate Bedingfield, a été interrogée afin de savoir si Biden avait été en contact direct avec Trump de quelque manière que ce soit. "Non, il ne l'a pas été", a-t-elle répondu. La fille du président élu, Ashley Biden, a déclaré mardi à ABC que l'actuelle Première dame Melania Trump n'avait pas non plus contacté sa mère, comme le veut la tradition.

Donald Trump, qui a refusé d'accepter sa défaite pendant plus de deux mois, n'a jamais félicité Joe Biden pour sa victoire.

