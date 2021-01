Invasion du Capitole : des TikTokeurs saisissent l'occasion pour interpeller les membres du Congrès sur les armes à feu

Dans une vidéo publiée sur son compte Tik Tok, KennieTatis donne aux membres du Congrès des conseils issus des manuels de survie distribués aux élèves pour faire face à un assaillant :

" Cher Sénat, voici quelques conseils au cas où vous vous trouviez à nouveau en présence de tireurs actifs dans vos locaux. 1. Barricader la porte avec des chaises et des bureaux. C’est plus difficile pour eux de rentrer, et s’ils parviennent à passer leurs armes par la porte, ils ne pourront pas vraiment voir sur qui ils tirent. 2. Eteignez toutes les lumières, restez très silencieux et espérez qu’ils n’ouvrent pas votre porte et qu’ils se rendent dans une autre pièce. 3. S’ils entrent dans votre pièce, souvenez-vous de courir en zigzag, c’est plus dur pour eux de vous atteindre. 4. Quand ils commencent à tirer, couchez-vous et faites comme si vous étiez mort. Bravo ! Vous avez survécu à une fusillade. Maintenant, rendez-vous sur la pelouse devant l’établissement à l’emplacement qui vous a été désigné, comme ça, nous savons que vous êtes vivant. Surtout, ne fuyez pas ! J’espère que ces conseils vous aideront. Sincèrement, tous les membres de la fédération américaine des étudiants !"