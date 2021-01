Invasion du Capitole: "C'est une grande victoire symbolique de Trump"

Ce 6 janvier restera un jour noir pour la démocratie américaine. Au lendemain de l'invasion du Capitole par des manifestants trumpistes, le président sortant est plus isolé que jamais. Peut-il encore être évincé du pouvoir, à 13 jours de l'investiture de Joe Biden? Quel avenir l'attend? Les institutions du pays sortiront-elles renforcées ou affaiblies par cet épisode? Pour en parler sur le plateau de CQFD: Serge Jaumain, professeur d’histoire contemporaine à l’ULB et co-directeur d’AmericaS (centre d’étude des Amériques) et Jérôme Jamin, professeur de sciences politiques à l'université de Liège, et en duplex depuis New-York: Carrie Nooten, correspondante RTBF aux Etats-Unis.

C'est une grande victoire symbolique de Trump