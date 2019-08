Interdiction de la burqa aux Pays-Bas: accusé d'islamophobie, un quotidien néerlandais déchaîne les réseaux sociaux

Selon le ministère de l'Intérieur, il incombe aux employés des écoles, des hôpitaux et des institutions et aux chauffeurs de refuser l'accès à une femme portant un voile intégral ou d'appeler la police.

"Dans ces endroits, il est important pour la sécurité publique et pour le bon fonctionnement des services publics que tout le monde puisse se reconnaître et se regarder", estime-t-il.

Sous peine d'une amende de 150 euros, "il est désormais interdit de porter des vêtements qui couvrent le visage dans les établissements d'enseignement, les institutions et les bâtiments publics, dans les hôpitaux et dans les transports en commun", a déclaré le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

Le port du voile intégral, tel que la burqa ou le niqab, est interdit aux Pays-Bas à partir de jeudi dans les écoles, les hôpitaux, les bâtiments publics et les transports en commun, conformément à une nouvelle loi dont l'application faisait débat.

Le quotidien Algemeen Dagblad (AD) vivement critiqué

Ce mercredi, le troisième quotidien des Pays-Bas publiait sur son site internet un article sous forme de "questions-réponses" sur la nouvelle loi relative au port du voile intégral. "Que puis-je faire moi-même si je vois quelqu'un avec une burqa ?", demande l'une de ces questions.

Le journaliste conseille alors aux internautes de "demander à la femme de retirer sa burqa ou de quitter les lieux", puis d'appeler la police, ou encore de "procéder à une arrestation civile". "La contrainte ne peut être utilisée que pour empêcher un suspect de s'enfuir, par exemple en plaquant quelqu'un au sol", est-il expliqué.

Il n'en fallait pas plus pour s'attirer les foudres des réseaux sociaux. De nombreux internautes y voient une incitation à la délation et n'hésitent pas la comparaison avec l'Allemagne nazie. "Quand j'entrerai dans une banque avec une cagoule, on se questionnera aussi sur ce qui est permis ?", s'interroge l'un d'entre eux. "Sérieusement, AD ? Vous nourrissez le discours des nazis. Votre journal revient en 1933", s'indigne un autre.

waarom domineert het moslimdebat altijd jullie krant, je kan hem tegenwoordig niet meer openslaan of je wordt er soms wel paginagroot mee gedomineerd en nu dus voorpaginanieuws. Bezopen!. Als ik morgen met een bivakmuts een bank binnenstap gaan we dan ook dubben wat mag? — Margriet (@margriet49) July 31, 2019