Intempéries : le point sur les pays voisins affectés (cartes)

Le Land de Rhénanie-Palatinat est particulièrement touché par les inondations. L’illustration la plus marquante des dégâts qu’ont causés les intempéries est dans l’arrondissement de l’Ahrweiller, dans lequel la crue de la rivière de l’Ahr a pratiquement rasé la commune de Schuld. Au moins six maisons s’y sont effondrées et d’autres sont en situation de grande instabilité. Les habitants ont été pris par surprise, "l’Ahr ne monte que de 50 à 60 centimètres d’habitude, c’est un petit cours d’eau inoffensif", précisait ce jeudi un habitant du village.

►►► A lire aussi : Inondations : le bilan des intempéries en Europe grimpe à près de 100 morts

Plus au nord, le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie est également très affecté. Plusieurs cours d’eau sont sortis de leur lit dans la ville de Hagen, là où s’est rendu le ministre-président du Land et probable successeur à la Chancellerie, Armin Laschet. Le conservateur confiait qu’il était difficile d’évaluer les dégâts dans la région.

Près de Cologne aussi, toujours en Rhénanie du Nord-Westphalie, un impressionnant glissement de terrain est survenu à Erftstadt-Blessem et aurait fait plusieurs victimes.