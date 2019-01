Intempéries: l'Autriche croule sous la neige et bat tous les records

Une série de records ont été battus en Autriche alors que le pays croule sous la neige. Une accalmie se profile toutefois: la neige a cessé et de nouvelles averses hivernales ne sont pour l'instant pas à l'ordre du jour. Mercredi et jeudi, du beau temps est même prévu dans les Alpes. "La situation reste sérieuse", prévient toutefois le service d'alerte avalanche.

Un moniteur de ski âgé de 24 ans et originaire de Tchétchénie est décédé mardi en Autriche dans une avalanche. La victime skiait avec son père hors des pistes sur l'Ankogel, une montagne située dans le nord-ouest du Land de Carinthie, et a été surprise par une avalanche. Ce qui fait monter le bilan des tués par une avalanche dans le pays à 11, soit plus du double que la moyenne sur l'ensemble de la saison.

451 centimètres à Hochfilzen

Selon les services météorologiques autrichiens, 451 centimètres de neige fraîche sont tombés depuis le 1er janvier sur Hochfilzen, un petit village du Tyrol, en Autriche. Il s'agit d'un record depuis le début des mesures, en 1971. A Seefeld, dans le même état autrichien, 283 centimètres de neige fraîche sont tombés depuis le Nouvel An, un record historique.

Mardi, plus d'une centaine de routes ont été fermées en raison du risque d'avalanche. Avec les prévisions météorologiques favorables pour ces prochains jours, les autorités s'attendent à ce que la situation évolue rapidement. Dans le Land de Salzbourg, environ 20.000 personnes restent coupées du monde.

Les réservations de dernière minute pour des vacances d'hiver en Autriche ont fortement diminué mais pour février, mars et avril, elles battent toujours leur plein. Les vacanciers misent sur le pays qui ne risque pas de manquer de neige.