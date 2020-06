Intempéries en France : 200 personnes évacuées à cause de pluies torrentielles à Ajaccio

Près de 200 personnes ont été "mises en sécurité", dont 48 restaient confinées jeudi après-midi dans une crèche et un établissement scolaire d'Ajaccio, après des pluies diluviennes sur la ville à la mi-journée, a-t-on appris auprès des pompiers.

"Nous avons procédé à presque 150 mises en sécurité et nous avons des personnes qui sont toujours confinées dans une crèche et un établissement scolaire. Il y a 28 personnes dans la crèche et 20 dans l'établissement, elles ne sont pas en danger, mais on attend des conditions plus favorables pour l'évacuation de ces personnes", a-t-il précisé.