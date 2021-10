Intempéries aux Etats-Unis : 350.000 ménages privés d’électricité sur la côte ouest

De fortes pluies s’abattent depuis le début du weekend sur la côte ouest des USA et occasionnent beaucoup d’embarras. Dans les Etats de Californie, Oregon et Washington, pas moins de 350.000 ménages sont privés d’électricité. La circulation est aussi perturbée par les inondations et les coulées de boue. Les averses devraient persister jusqu’à lundi.

L’Etat de Californie est le plus durement touché, après avoir été frappé par le pire épisode de feux de forêts qui ont détruit 700.000 hectares de réserves naturelles.

Dans ces régions calcinées, les pluies génèrent des inondations et coulées de boue, si bien que des autoroutes ont dû être fermées à la circulation.

A San Francisco et dans la capitale Sacramento, des rues sont sous eaux et des pylônes électriques ont été emportés.

Lundi, les intempéries se déplaceront vers le sud, sur Los Angeles. Dans la Sierra Nevada, 25 centimètres de pluie sont attendus.