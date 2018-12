Intelligence artificielle: un plan à 20 milliards pour une "IA" fabriquée en Europe

La Commission européenne a présenté vendredi un plan élaboré avec les États membres pour favoriser le développement et l'utilisation de l'IA (intelligence artificielle) en Europe, ambitionnant de dégager au moins 20 milliards d'euros d'investissements privés et publics d'ici à la fin de 2020.

Le chiffre de 20 milliards avait déjà été cité par la Commission européenne en avril dernier lorsqu'elle avait présenté son approche visant à stimuler la compétitivité du Vieux continent en la matière.

Le plan élaboré ces six derniers mois propose des actions communes entre les États membres, la Norvège, la Suisse et la Commission européenne dans quatre domaines: l'accroissement des investissements, la disponibilité de davantage de données, la culture des talents et les garanties de confiance.

L'UE veut devenir "un acteur régional de premier plan pour une IA éthique, sûre et de pointe", a assuré Andrus Ansip, commissaire européen pour le marché unique numérique.

La priorité a été donnée à des domaines d'intérêt public tels que les soins de santé, les transports et la mobilité, la sécurité et l'énergie.