Insurrection à Washington : un photographe présent au Capitole raconte sa "folle" journée

Du coup, Saul Loeb prend rapidement des photos et observe la police essayer, sans succès, de les convaincre de quitter le bâtiment.

"Comme photographe, vous entendez ça, vous avez envie de savoir ce qui se passe", dit-il. Il sort, entend des bruits un étage plus bas, descend… et tombe sur une "douzaine de manifestants juste devant l’entrée de la chambre" du Sénat.

Quand la séance du Congrès pour certifier la victoire de Joe Biden à la présidentielle démarre vers 13 heures, il prend ses premières photos, puis remonte dans l’espace des photographes, un étage plus haut, pour les envoyer à sa rédaction. C’est là que les haut-parleurs annoncent une alerte de sécurité, enjoignant tout le monde à ne plus bouger.

Saul remonte envoyer ces clichés étonnants, puis redescend voir ce qui se passe ailleurs dans le Capitole et là, il s’est rendu compte que ce n’était pas une dizaine mais une centaine de manifestants présents dans le Capitole.

"Les Américains présents étaient déployés partout"

"Je ne soupçonnais alors pas du tout que le bâtiment avait vraiment été enfreint et qu’il y avait des centaines de manifestants à l’intérieur".

C’est là qu’il voit des centaines de manifestants arriver de toutes les directions dans la Rotonde. "C’est l’un des bâtiments les mieux protégés de Washington. La Rotonde, en ce moment, avec la pandémie, il n’y a personne, que des élus du Congrès, leur personnel haut placé, des journalistes. Et là on avait des centaines de manifestants faisant globalement ce qu’ils voulaient, debout sur des bancs, prenant des photos des statues, bruyants et dérangeants", explique le photographe.