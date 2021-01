Insurrection à Washington : Trump demande à ses "grands patriotes" de rentrer chez eux, tout en répétant que "l'élection leur a été volée"

Donald Trump a publié mercredi après-midi une courte vidéo sur Twitter. Il appelle ses partisans rassemblés au Capitole à "rentrer chez eux en paix", tout en répétant que "l'élection leur a été volée". "Je sais que vous souffrez, cette élection a été un raz-de-marée et tout le monde le sait, surtout l'autre camp."

Pompier pyromane

"Il faut rentrer maintenant, nous devons respecter nos forces de l'ordre et nous ne voulons pas que quelqu'un soit blessé. C'est une période très difficile, inédite, où des choses peuvent être volées à vous, à moi, à notre pays", a martelé Donald Trump, oscillant entre appels au calme et messages semblant destinés à remettre de l'huile sur le feu.

"Ce sont des choses et des évènements qui arrivent quand une immense victoire électorale est si peu cérémonieuse et si vicieusement arrachée à de grands patriotes qui ont été mal et injustement traités pendant si longtemps", a déclaré sur Twitter le président sortant. "Souvenez-vous de ce jour pour toujours !".

Twitter a rapidement restreint l'accès à ce message "en raison d'un risque de violence" et celui-ci n'est plus accessible.

grands patriotes

Facebook a par ailleurs retiré aussi mercredi une vidéo du président sortant Donald Trump qui appelait ses partisans en train de prendre d'assaut le Capitole à "rentrer chez eux" mais où il déclarait aussi que l'élection avait été "volée".

Les affirmations d'une élection frauduleuse répétées par le président sortant n'ont pas été avérées par le système judiciaire américain.

Le président sortant américain Donald Trump a décrit les manifestants qui ont pris d'assaut le Capitole mercredi soir à Washington comme des "grands patriotes" et a répété avoir remporté l'élection présidentielle américaine de novembre, dans un nouveau message posté sur Twitter.