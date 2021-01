Insurrection à Washington : retour sur les images fortes d'un Capitole en ébullition

Le mot est sur toutes les lèvres et dans tous les journaux : chaos. Le Capitole de Washington pris d’assaut pendant plus de trois heures . Le "temple de la démocratie" américaine envahi, submergé, saccagé. Des partisans de Donald Trump se sont défoulés dans les couloirs de l’institution. Retour en photos sur ce moment particulier dans l'histoire des Etats-Unis.

Entre-temps, la démocratie a vacillé, les chancelleries du monde ont réagi , et quatre morts et plusieurs blessés sont à déplorer.

Des policiers dégainent leurs armes dans le Capitole pour protéger les élus. "On a reçu pour consigne de nous allonger sur le sol et d’enfiler notre masque à gaz", déclare Dan Kildee, un élu. Le chaos s’installe : du gaz lacrymogène est tiré dans la rotonde du Capitole. Des images stupéfiantes de manifestants dans les couloirs du Congrès, posant à la tribune de la chambre basse ou encore dans le bureau de sa présidente , Nancy Pelosi, circulent partout.

Fracture

Alors que certains réfléchissent à une manière d’évincer Donald Trump du pouvoir avant même la cérémonie d’investiture de Joe Biden, et que le président en fonction promet, lui, une transition ordonnée, Washington et les Etats-Unis se réveillent ce matin avec le sentiment qu’il y aura un "avant" et un "après" cette journée. Un coup de force quasi inédit dans l’histoire américaine, qui a failli mettre à mal ses institutions, et qui montre, plus que jamais, l’image d’un pays profondément fracturé.