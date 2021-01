Insurrection à Washington : des émeutiers perdent leurs jobs après avoir été identifiés publiquement

Le 6 janvier restera gravé dans l’Histoire. Le Capitole de Washington pris d’assaut pendant plus de trois heures . Le "temple de la démocratie" américaine envahi, submergé, saccagé par des partisans de Donald Trump qui se sont défoulés dans les couloirs de l’institution. Mais pour certains, cet acte de vandalisme leur a coûté cher, et même très cher puisqu’ils ont perdu leur travail. Ils ont tout simplement été graciés jeudi après que leurs photos ou vidéos ont fait le tour des réseaux sociaux pour tenter d’identifier les émeutiers.

Certains manifestants étaient plus faciles à identifier puisqu’ils étaient déjà "connus". Plus tôt, ils avaient déjà été photographiés lors des rassemblements pro Tump et/ou aux évènements des partisans du mouvement de la théorie du complot QAnon.

Et pour d’autres, la tâche a été davantage simplifiée comme avec la photo d’une personne qui portait son badge à l’intérieur du Capitole. Un objet qui a facilité le travail d’identification des enquêteurs. Il a ensuite été licencié par son employeur, Navistar Direct Marketing de Fredrick, Maryland.

L’entreprise a tenu à s’exprimer dans un communiqué stipulant : "Bien que nous soutenions le droit de tous les employés à l’exercice pacifique et légal de la liberté d’expression, tout employé démontrant un comportement dangereux qui met en danger la santé et la sécurité d’autrui n’aura plus de possibilité d’emploi avec Navistar Direct Marketing".