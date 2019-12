Insolite: des Égyptiens battent le record du monde de fresque formée avec des tasses de café

Il aura fallu au ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités 7260 tasses pour faire apparaître le masque funéraire du célèbre pharaon Toutankhamon dans du lait et du café. "Le record avait déjà été battu, avec un portrait d’Elvis Presley formé de 4700 tasses. Aujourd’hui, nous avons établi un nouveau record.", explique avec enthousiasme Mostafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités d’Egypte.

Une fresque de 10 mètres de long

La fresque de 10 mètres sur 6 s’étend devant le Grand Musée égyptien, en cours de construction près des pyramides de Gizeh. Avec cet exploit reconnu par le Guiness des records, l’équipe du musée espère attirer plus de visiteurs étrangers.

"Nous ne pouvions pas trouver mieux que le café pour accueillir tout le monde. Et, nous ne pouvions pas trouver mieux que Toutankhamon pour rappeler au monde entier que la civilisation égyptienne est la plus grande de toutes, et que nous vous attendons.", s’est exclamé Hisham Al-sadeq, le directeur du Grand Musée égyptien.

L’établissement devrait ouvrir ses portes au second semestre de l’année prochaine. Ses expositions comprendront des objets découverts dans le cimetière du célèbre pharaon.