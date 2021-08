Inquiétude pour le cricket, sport roi d'Afghanistan, à l'ombre des talibans

Ils ont hissé l'Afghanistan dans le top 10 mondial, mais redoutent que tout s'écroule: les joueurs de cricket afghan espèrent que les talibans tiendront leurs engagements de laisser leur équipe nationale et leur sport tranquilles.

Le bruit des battes de bois frappant les balles résonne dans le stade international de Kaboul, où l'équipe nationale afghane prépare ses prochaines rencontres internationales.

Une scène paisible qui semble surréaliste, quelques jours après la soudaine prise de la ville et le basculement du pays aux mains des rigoristes talibans. Et alors qu'à un peu plus de cinq kilomètres de là, à l'aéroport, des milliers d'Afghans tentent de fuir le pays dans une atmosphère tendue et chaotique.

"On sent la peur dans leurs yeux, dans leurs voix, et même dans leurs messages", a déclaré ce weekend à la BBC l'un d'eux, Naveen-ul-Haq, à propos de ses coéquipiers.

"Les talibans ont dit qu'ils ne s'en prendraient pas aux sportifs, mais personne ne sait ce que nous réserve l'avenir", a-t-il ajouté.