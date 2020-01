Inondations meurtrières en Indonésie : 23 morts, bilan encore provisoire

Les personnes décédées ont été victimes de noyades, d’hypothermie ou ensevelies lors de glissements de terrain. Parmi les victimes figurent un garçon de 8 ans tué dans un glissement de terrain et un adolescent de 16 ans électrocuté.

"Nous continuons à mettre à jour les chiffres communiqués par différentes sources et il est possible que le nombre de victimes augmente", a expliqué jeudi Agus Wibowo, porte-parole de l’agence de gestion des catastrophes.

Les violentes précipitations ont provoqué des glissements de terrain et submergé un grand nombre de quartiers. Des dizaines de milliers d’habitants ont été évacués vers des abris provisoires.

Cette catastrophe est la plus meurtrière depuis les inondations de 2013, qui avaient fait plusieurs dizaines de morts à Jakarta.

Les autorités ont indiqué que 31.000 personnes ont été évacuées, un chiffre qui ne comprend pas les habitants vivant dans des villes situées en périphérie de la capitale.

Joko Widodo, le président indonésien a expliqué que sa priorité et celle du gouvernement était la sécurité des personnes. " L’agence d’atténuation des effets des catastrophes, les chefs de file des provinces et les équipes de recherche et de sauvetage doivent s’unir pour donner aux personnes touchées par les inondations un sentiment de sécurité. "

En 2007, une cinquantaine de personnes avaient trouvé la mort à cause des inondations dans la capitale indonésienne, dont le centre fut presque entièrement plongé dans l’eau.