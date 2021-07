Inondations : l’eau à nouveau potable à Huy et Marchin, la situation reste problématique en Wallonie

L’eau des communes de Huy et de Marchin est à nouveau potable, a annoncé vendredi soir la Compagnie intercommunale liégeoise des Eaux (Cile). La potabilité et l’approvisionnement de l’eau reste toutefois problématique dans de nombreuses localités, rappelle la Société wallonne des eaux.

"Une odeur de chlore peut apparaître", avertit la Cile, qui a intensifié le traitement des eaux. "Le chlore est volatil : il s’échappe de l’eau dans les quelques minutes de son prélèvement au robinet", précise-t-on.

La distribution d’eau à Sprimont a également pu être rétablie, a indiqué la Société wallonne des eaux, mais beaucoup d’autres communes font encore face à des manques d’eau ou aux problèmes de non-potabilité.

Quelques communes toujours impactées

Selon le dernier bilan de la SWDE, sont toujours impactées les communes de Dison, Stavelot, Pepinster, Verviers, Aywaille, Hannut, Lincent, Hélècine, Braisves, certaines rues de Geer et Verviers-Ensival (province de Liège), Dinant centre, Beauraing, Rivière (Profondeville), Houyet, Rochefort, Gembloux, Jemeppe-sur-Sambre et Floreffe, Arbre (province de Namur) et Pont-à-Celles (Hainaut).

Depuis jeudi soir, sont également concernées les communes de Berloz, Sambreville, Yvoir, Ciney, Marche-en-Famenne, Courcelles, et Orp-le-Grand.

La situation ne devrait pas être rétablie avant la semaine prochaine.