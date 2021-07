Inondations en Inde : le nettoyage commence après les pluies diluviennes

Une opération massive de nettoyage a débuté lundi en Inde à la faveur de l’amélioration des conditions météo, après des journées de pluies de mousson diluviennes qui ont provoqué des inondations et des glissements de terrain et la mort de plus de 159 personnes.

Environ 250.000 personnes ont dû fuir leur domicile dans trois Etats de la côte ouest de l’Inde en raison de ces précipitations qui privent des régions entières de courant.

Inondations et glissements de terrain sont fréquents en Inde pendant la saison de la mousson (juin-septembre) qui est cruciale pour le débit des rivières et les nappes phréatiques. Mais les experts estiment que leur intensité est renforcée par le réchauffement climatique.

"L’attention se porte désormais sur l’évacuation des blessés et la réparation des lignes électriques, maintenant que le niveau de l’eau a baissé", a déclaré à l’AFP un porte-parole de la Force d’aide aux victimes de catastrophes naturelles. "Les pluies ont cessé dans la plupart des endroits […]. Nous aidons aux opérations de nettoyage".

L’Etat le plus touché est celui du Maharashtra, dont la capitale est Bombay. Un bilan transmis dimanche y faisait état de 149 morts.

Une scène inimaginable

Le ministre en chef du Maharashtra Uddhav Thackeray a dit dimanche que ce qui s’était passé dans ce district était "inimaginable".

"Le niveau de l’eau a atteint le plafond de mon magasin", a raconté à la chaîne de télévision indienne NDTV un commerçant. "Il y a eu des inondations en 1965 et en 2005 mais celles-ci étaient pires", a commenté un autre habitant de ce district.

Le chef du gouvernement de l’Etat de Goa Pramod Sawant a parlé des "pires inondations depuis 1982".