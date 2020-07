Inondations en Chine : le Yangtsé à des niveaux critiques en amont de Wuhan

Des inondations record dans le centre et l'est de la Chine ont déjà provoqué la mort ou la disparition de plus de 140 personnes et les autorités ont prévenu que la situation devrait empirer.

La métropole de Wuhan, où avait été repéré en décembre le nouveau coronavirus, fait partie de la liste des villes qui surveillent avec inquiétude la montée des eaux du Yangtsé. Le plus long fleuve chinois y est à un niveau inquiétant: il a atteint sa troisième plus haute marque de l'histoire dans cette ville de 11 millions d'habitants, selon un média d'Etat.

Les inondations sont courantes en Chine durant la période estivale. Elles frappent notamment les alentours du Yangtsé qui serpente le long d'une grande partie du centre du pays.

Brusque montée des eaux

Des pluies récurrentes depuis juin ont inondé de vastes zones de la moitié sud du pays. Le gouvernement a décompté jusqu'à présent 141 personnes mortes ou disparues, 28.000 logements endommagés et près de 38 millions d'habitants affectés à des degrés divers. Mais l'aggravation des précipitations depuis la semaine dernière a provoqué une brusque montée des eaux. Un phénomène inquiétant qui a poussé les autorités locales à relever leurs niveaux d'alerte.

Trente-trois cours d'eaux ont atteint des niveaux record et des alertes ont été émises aux abords de 433 fleuves ou rivières, a annoncé lundi le ministère des Ressources en eau lors d'une conférence de presse. Des habitations ont été rasées par des glissements de terrain. Des pluies diluviennes avaient gorgé d'eau des collines environnantes.

Les provinces les plus touchées sont le Jiangxi, le Hubei et le Hunan (centre), l'Anhui, le Zhejiang, le Jiangsu (est) ainsi que la municipalité de Chongqing (Sud-Ouest), selon les autorités.

Signe de l'inquiétude croissante, le président Xi Jinping a appelé dimanche les autorités locales à la mobilisation générale afin d'aider les habitants sinistrés, exhortant ces derniers à être "courageux".