Inondations en Allemagne: Angela Merkel défend le système d'alerte, le bilan s'alourdit

La chancelière Angela Merkel a défendu mardi le système d'alerte de l'Allemagne qui s'est trouvé confronté à des inondations "qui dépassent l'imagination", alors que le bilan de la catastrophe s'est encore alourdi, passant à 169 morts en Allemagne et 200 en Europe.

Dans le seul Etat régional allemand de Rhénanie-Palatinat, les inondations ont causé la mort de 121 personnes, contre 117 dans le bilan précédent, selon Aaron Klein, porte-parole des équipes de secours techniques.

Ce sont des inondations qui dépassent l'imagination

"Ce sont des inondations qui dépassent l'imagination, quand on voit leurs effets sur place", a déclaré la chancelière, venue constater l'étendue des dégâts dans la petite commune médiévale de Bad Münstereifel, en Rhénanie-du-nord-Westphalie, l'un des Lands les plus touchés par les crues de la semaine dernière.

Il y a eu des alertes

"Il y a eu des alertes", a-t-elle assuré, alors que le système national est mis en cause depuis plusieurs jours pour avoir en partie échoué à prévenir à temps les populations concernées de la gravité des crues dans l'ouest du pays. Le service météorologique allemand et l'Office fédéral de la population et de la prévention des catastrophes ont émis des avertissements. Ils ont ensuite été transmis aux districts, a-t-elle expliqué. Ces derniers "font alors ce qu'ils peuvent, mais il n'est bien sûr pas facile d'avoir une idée lorsque, comme le dit la maire (de Bad Münstereifel), vous n'avez pas eu une telle inondation depuis 700 ans", a-t-elle poursuivi.

"Nous avons un très bon système d'alerte", a-t-elle insisté, provoquant quelques sifflets des habitants venus l'écouter dans une rue du centre historique de la ville, recouverte de boue. Le président de la protection civile allemande Armin Schuster, particulièrement visé par les critiques, avait affirmé que son institution avait envoyé quelque 150 alertes via les applications, ainsi qu'aux médias. Mais les crues avaient entraîné des coupures d'électricité massives et fait tomber des antennes de télécommunication, empêchant des habitants de recevoir à temps les alertes.

Comme Armin Schuster, la chancelière a préconisé l'utilisation des sirènes comme outil supplémentaire d'alerte.