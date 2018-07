Inondations au Japon: le bilan dépasse maintenant les 200 morts, nouvelle visite de Shinzo Abe

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a effectué vendredi une seconde visite dans la région sinistrée de l'ouest du pays, où sont mortes au moins 204 personnes, selon un nouveau bilan, dans des inondations et glissements de terrain. En plus des 204 décès, 28 personnes sont encore portées disparues, plusieurs jours après la catastrophe.

73.000 hommes sont mobilisés et "travaillent dur pour sauver des vies", a assuré Shinzo Abe vendredi. Il s'est rendu dans la préfecture d'Ehime, où il a visité des maisons dévastées et s'est entretenu avec des habitants occupés à déblayer les débris. Le Premier ministre s'était déjà déplacé mercredi, dans la province d'Okayama, la plus meurtrie avec celle de Hiroshima.

Il s'est engagé à verser aux zones affectées une aide supplémentaire de 35 milliards de yens (267 millions d'euros), après avoir déjà promis de puiser 2 milliards de yens dans le budget de cette année.

"Je veux que les autorités locales fassent tout leur possible pour fournir les secours d'urgence et reconstruire la région, sans hésiter à dépenser", a-t-il déclaré. L'ampleur financière du désastre est encore incertaine, mais le ministère de l'Agriculture a d'ores et déjà évalué les dégâts pour le secteur à au moins 23,2 milliards de yens (177 millions d'euros).