Inondations à Majorque: le bilan grimpe à 12 morts

Le bilan des inondations meurtrières à Majorque, dans l'archipel des Baléares, a grimpé à 12 morts après la découverte jeudi de deux corps qui pourraient être ceux d'un couple allemand disparu, a annoncé un porte-parole de la Garde civile.

Selon ce porte-parole, ces corps ont été retrouvés à proximité du village d'Arta. Les services d'urgence ont précisé qu'ils avaient été localisés près "du véhicule du couple d'Allemands disparu".

Les deux Allemands n'ont pas donné de nouvelles depuis mercredi soir. Un petit garçon de 5 ans est toujours porté disparu depuis mardi soir. Prénommé Artur, d'après les médias locaux, cet enfant était en voiture avec sa mère, qui a été retrouvée morte, et sa soeur qui a survécu, selon un porte-parole de la préfecture aux Baléares. La mère est parvenue à sauver sa fille avant que la voiture ne soit emportée par le torrent, affirment les médias locaux, une information que ce porte-parole n'était pas en mesure de confirmer.

Les douze victimes sont un couple britannique et une femme néerlandaise, deux femmes et quatre hommes espagnols, un homme probablement étranger qui n'a pas encore pu être identifié, ainsi que les deux dernières personnes découvertes, sans doute le couple d'Allemands.

Les travaux de déblaiement ont débuté sur l'île des Baléares. Le joueur de tennis Rafael Nadal, originaire de Majorque, avait annoncé mercredi avoir mis à disposition les chambres de ses centres sportifs pour les personnes privées de leur logement après ces inondations. Sur Twitter, une photo de l'Espagnol de 32 ans circule le montrant, bottes en caoutchouc aux pieds, en train de nettoyer avec des volontaires la boue qui a envahi une grange.

Environ 900 personnes, aidées de chiens et de drones, sont mobilisées pour les recherches et pour le nettoyage des zones touchées. Les Baléares, qui ont reçu l'an dernier 13,8 millions de touristes étrangers, sont particulièrement prisées d'Allemands et de Britanniques, qui y passent leurs vacances ou s'y sont établis.