Inondations : 3601 personnes privées de gaz à Liège

L’amorce de la décrue rend visible les dégâts que les intempéries ont laissés sur le réseau de gaz en région liégeoise, constate vendredi Resa, le principal opérateur des réseaux de distribution d’électricité et de gaz sur place. Il faudra compter plusieurs semaines pour rétablir complètement la situation. Au total, 3601 personnes sont privées de gaz pour le moment en province de Liège.

"Au niveau du réseau gazier, c’est avec effarement que nous constatons que des pans de réseaux ont été arrachés avec le bitume, c’est une véritable catastrophe. On aperçoit çà et là des compteurs qui flottent, et des canalisations ont complètement disparu", a réagi avec consternation Gil Simon, directeur général de RESA.

Or, si au niveau de l’électricité, où la situation est tout aussi critique, le maillage du réseau permet parfois de trouver des solutions de repli, la situation est complètement différente au niveau du gaz : une conduite sectionnée implique de couper toute la zone en amont, explique l’opérateur.

Le problème le plus important reste la canalisation emportée par les flots à Chênée qui a entraîné la mise hors gaz de la station d’Angleur. Depuis jeudi soir, les localités de Chaudfontaine, Trooz, Fraipont, Nessonvaux, Tilff et Embourg, et leurs 2371 riverains sont sans gaz. Mais par mesure de sécurité, les communes de Pepinster et de Limbourg ont aussi été déconnectées du réseau gazier, ce qui représente 1230 personnes en plus, portant le chiffre total à 3601 personnes sans gaz pour le moment, poursuit Resa.

Plusieurs semaines seront nécessaires pour effectuer les réparations, les renouvellements liés aux conduites arrachées, le remplacement des compteurs, la remise en état des conduites dans lesquelles l’eau et la boue se sont infiltrées, la remise en service tronçon par tronçon et le passage obligatoire chez tous les riverains concernés, ajoute l’opérateur.

Au niveau du réseau d’électricité, les remises en service continuent et 134 cabines ont pu être relancées. Vendredi à 16h00, 17.150 ménages restaient sans électricité, soit déjà 3000 de moins que dans la matinée.