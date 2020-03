Indonésie: une éruption volcanique perturbe les liaisons aériennes

Merapi Eruption - 3/03/2020 05:26:52 WIB (fullscreen) (via kalitengah lor) - 03/03/2020 This camera belongs to BPBD Sleman and uploaded here as a video archive, if any media that wants to use this video we recommend trying to contact them first. https://bpbd.slemankab.go.id/kontak-kami/ === Selasa, 03 Maret 2020 Jam Kejadian : 05.22 WIB Update data : 07.30 WIB Rilis BPPTKG Yogyakarta Terjadi Erupsi di Gunung Merapi tanggal 3 Maret 2020 pukul 05.22 WIB. Erupsi tercatat di seismogram dgn amplitudo 75 mm dan durasi 450 detik. Teramati tinggi kolom erupsi ± 6.000 meter dari puncak dan awanpanas guguran ke arah hulu K. Gendol dgn jarak max. 2 km. Arah angin saat erupsi ke Utara. Status Waspada sejak 21 Mei 2018 KONDISI TERKINI DI WILAYAH SLEMAN – Hasil pantauan TRC BPBD Sleman di wilayah Kabupaten Sleman NIHIL terjadi hujan abu. – Sudah droping 1000 pcs masker untuk kesiapsiagaan warga Dusun Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul dan Srunen Glagaharjo Cangkringan – Warga Masyarakat beraktivitas normal seperti biasanya. – Situasi Kondusif Terkendali Aman LAPORAN AKTIVITAS GUNUNGAPI PERIODE PENGAMATAN 03-03-2020 00:00-06:00 WIB GUNUNGAPI Merapi (2968 mdpl), Sleman, Magelang, Boyolali, Klaten, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah METEOROLOGI Cuaca cerah. Angin bertiup lemah ke arah utara dan timur. Suhu udara 16.5-21.2 °C, kelembaban udara 65-78 %, dan tekanan udara 627.6-709.6 mmHg. VISUAL ● Gunung jelas. Asap kawah teramati berwarna putih dengan intensitas tebal dan tinggi 25 m di atas puncak kawah. ● Terjadi letusan pk.05.22 tinggi kolom asap 6000 meter. KEGEMPAAN ■ Letusan (Jumlah : 1, Amplitudo : 75 mm, Durasi : 450 detik) ■ Guguran (Jumlah : 1, Amplitudo : 3 mm, Durasi : 20.7 detik) ■ Hembusan (Jumlah : 2, Amplitudo : 70 mm, Durasi : 31.6-45.6 detik) ■ Low Frekuensi (Jumlah : 2, Amplitudo : 2-55 mm, Durasi : 15.5-56.3 detik) ■ Hybrid/Fase Banyak (Jumlah : 4, Amplitudo : 2-5 mm, S-P : 0.2-0.4 detik, Durasi : 5.7-8.6 detik) ■ Vulkanik Dangkal (Jumlah : 1, Amplitudo : 70 mm, Durasi : 4.7 detik) KETERANGAN LAIN Nihil TINGKAT AKTIVITAS G. Merapi Level II (Waspada) REKOMENDASI 1. Potensi ancaman bahaya saat ini berupa luncuran awan panas dari runtuhnya kubah lava dan jatuhan material vulkanik dari letusan eksplosif. 2. Area dalam radius 3 km dari puncak G. Merapi agar tidak ada aktivitas manusia. 3. Masyarakat agar mengantisipasi bahaya abu vulkanik dari kejadian awanpanas maupun letusan eksplosif. 4. Masyarakat agar mewaspadai bahaya lahar terutama saat terjadi hujan di sekitar puncak G. Merapi. 5. Informasi aktivitas G. Merapi dapat diakses melalui radio komunikasi pada frekuensi 165.075 Mhz, melalui telepon (0274) 514180/514192, website www.merapi.bgl.esdm.go.id, dan media sosial BPPTKG (facebook: infobpptkg, twiter: @bpptkg). Pusdalops & TRC BPBD Sleman Jl. Kaliurang Km 17 Pakem Pakembinangun Pakem Sleman Yogyakarta Telepon/WA : 0274-2860051 App Store : Lapor Bencana Sleman Twitter : @pusdalopssleman Facebook : Pusdalops bpbd sleman Freq VHF : 159.800 MHz e-mail : pusdalops.sleman@gmail.com Website : www.bpbd.slemankab.go.id www.kebencanaan.slemankab.go.id