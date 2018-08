Indonésie: un séisme de Lombok fait 82 morts et des dizaines de blessés

Au moins 82 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées dans le séisme de magnitude 7 qui a secoué dimanche l'île indonésienne très touristique de Lombok (sud), ont annoncé les autorités.

Un tremblement de terre de magnitude 7 a secoué dimanche l'île indonésienne de Lombok, voisine de Bali. L'alerte au tsunami de l'institut de veille géologique américaine (USGS) a été levée. L'AFP parle de 19 morts et de dizaines de blessés, selon un premier bilan officiel.

Estelle et Thibaut sont des touristes belges en vacances à Kuta Selatan, au sud de l'île de Bali. Ils ont senti le tremblement de terre: "On était au restaurant, la table bougeait et faisait des bonds. On a vite couru dehors et tous les touristes et les locaux aussi. Mais tout va bien et il n'y a pas de dégâts autour de nous", expliquent-t-il, ajoutant que les secousses ont duré cinq minutes.

L'épicentre du tremblement de terre a été localisé à 10 km de profondeur, au Nord de l'île, précise l'Agence indonésienne de prévention des catastrophes, ajoutant que le séisme avait entraîné une alerte tsunami. Lombok abrite le Mont Rinjani, le deuxième volcan actif le plus haut d'Indonésie.

Cette même île, très prisée des touristes, avait déjà été touchée par un tremblement de terre d'une magnitude de 6,4 la semaine dernière. Seize personnes avaient perdu la vie et des centaines de randonneurs s'étaient retrouvés bloqués sur un volcan.