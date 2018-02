Indonésie: un homme maîtrisé après avoir attaqué une église à l'épée

La police est parvenue dimanche à neutraliser un homme armé d'une épée qui avait attaqué en pleine messe une église de l'île indonésienne de Java, blessant quatre personnes dont un prêtre.

Une centaine de personnes étaient rassemblées dans l'église de la ville de Sleman, dans la province de Yogyakarta, quand l'agresseur est arrivé avec une épée d'un mètre.

"Quatre personnes ont été blessées, plutôt grièvement, mais nous ne connaissons pas le mobile de l'agresseur", a déclaré à l'AFP Yulianto, porte-parole de la police de Yogyakarta.

Un témoin, Andhi Cahyo, a raconté qu'un homme blessé à la tête avait fait irruption dans l'église, poursuivi par l'homme à l'épée.

"Tout le monde a paniqué et s'est mis à crier, je me suis démené pour sauver ma femme et nos enfants", a-t-il dit à l'AFP.

Les fidèles se sont précipités en dehors de l'église par une autre sortie, poursuivis par le forcené, qui a également détruit des biens appartenant à l'église. La police est arrivée peu de temps après.

"Après des tirs de sommation, l'assaillant s'est rué sur un policier qui lui a tiré dans le ventre. Mais l'agresseur est parvenu à blesser le policier avant d'être maîtrisé", a dit Andhi Cahyo.