Indonésie: un Boeing 737 flambant neuf s'abîme en mer de Java avec 189 personnes à bord

Un Boeing 737 MAX de la compagnie indonésienne Lion Air qui transportait 188 personnes s'est abîmé lundi matin au large des côtes peu après son décollage de Jakarta.

Lors d'un briefing avec la presse, le directeur des opérations de recherche a expliqué que la location précise de l'avion, repéré 30 à 35 mètres sous l'eau, n'avait pas encore été établie. "Je pense qu'il n'y a aucun survivant" a déclaré Bambang Suryo Aji, avant de préciser que pour l'instant, "seules quelques parties de corps ont été retrouvées. Je pense que la majorité des victimes sont toujours à bord de l'avion".

Une catastrophe qui interpelle

L'origine du crash n'a pas encore été établie, il faudra attendre l'analyse des boites noires qui devraient être assez rapidement retrouvées, mais le fait que l'accident implique un avion neuf - un Boeing 737 MAX à peine sorti de l'usine - interpelle. "C'est d'abord très rare", précise un expert aéronautique. Cette catastrophe constitue le premier accident au monde impliquant un Boeing 737 MAX, la dernière version du constructeur de Seattle de son 737, l'avion le plus vendu dans l'histoire. Via sa filiale malaisienne Malindo Air, la compagnie Lion Air, qui est l'un des principaux clients du constructeur américain, a été le premier transporteur aérien à en réceptionner un exemplaire l'année dernière. L'avion qui s'est écrasé ce lundi a quant lui été livré au mois d'août dernier, et ne totalisait que 800 heures de vol.

Le PDG de Lion Air a déclaré que l'appareil avait été réparé suite à un problème technique peu avant l'accident.

"Il est vrai que l'avion a connu un problème technique. Nous l'avons résolu en suivant les procédures établies par le constructeur" a précisé Edward Sirait, le patron de la compagnie.

L'équipage avait certes demandé à revenir à l'aéroport de la capitale peu avant que le contact ne soit rompu avec le contrôle aérien vers 06h30, heure locale mais sans préciser la gravité de la situation. L'avion était à destination de Pangkal Pinang, une ville de l'île de Bangka, au large de Sumatra.

Pas d'appel de détresse

Il est bien sûr trop tôt pour échafauder des hypothèses, mais, pour autant qu'elle soit officiellement confirmée l'absence d'appel de détresse de la part du cockpit est un élément pour le moins surprenant : "En cas de situation grave, comme par exemple un feu, un voire deux moteurs perdus ou encore un partie de l'aile qui se détache" nous explique un instructeur chevronné, "le protocole est ultra clair: il faut déclarer un "mayday". Or cela n'a visiblement pas été le cas. L'avion avait demandé à revenir à sa base avant de finalement disparaître des radars. Le site de suivi des vols Flightradar montre sur une carte la trajectoire de l'appareil, un Boeing 737 Max 8, qui après son décollage sur un cap sud-ouest vire largement par le sud sur 180 degrés avant de mettre le cap au nord-est. Le tracé s'interrompt soudainement au-dessus de la mer de Java, non loin de la côte.

Une longue série de crashes aériens en Indonésie

L'Indonésie, un archipel d'Asie du Sud-Est de 17.000 îles et îlots, est très dépendante des liaisons aériennes, et les accidents sont fréquents.