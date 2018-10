Indonésie: séisme d'une magnitude d'au moins 5,9 près de l'île de Sumba

Un séisme de magnitude 6,3 a été enregistré près de l'île de Sumba en Indonésie, entre l'île de Lombok et celle du Timor, rapporte l'agence indonésienne de géophysique mardi. Cette nouvelle secousse survient après un terrible tremblement de terre suivi d'un tsunami qui a frappé l'île indonésienne des Célèbes dimanche. Plus de 830 personnes ont péri dans le drame à 1600 km de ce séisme plus récent.

Il a été enregistré peu après 07h00 du matin (02h00 HB) à une profondeur de 10 km et à environ 40 km de Sumba, où vivent 750.000 personnes. Selon l'institut géologique américain (USGS), deux séismes de magnitude 5,9 et 6 se sont produits mardi matin à un court intervalle au large de l'île de Sumba.

Il n'y avait pas encore d'indication dans l'immédiat de dégâts ou de blessés, selon l'agence indonésienne de géophysique.