Indonésie : le réseau islamiste derrière les attentats de Bali en 2002 préparait une attaque cette semaine

La brigade antiterroriste indonésienne a arrêté la semaine dernière 53 extrémistes présumés dans une douzaine de provinces du pays comptant la plus forte population musulmane du monde, ont précisé les autorités. Certains suspects ont admis que leur organisation, la Jemaah Islamiyah, avait planifié un attentat pendant la fête de l’indépendance de ce pays d’Asie du Sud-Est, célébrée le 17 août.

La Jemaah Islamiyah a presque été démantelée par les autorités après les attentats de Bali, l’attaque terroriste la plus meurtrière en Indonésie, qui avait fait plus de 200 morts en 2002, parmi lesquels de nombreux étrangers. Mais l’organisation s’est reconstruite et son chef religieux, Abu Bakar Bashir, a été libéré de prison cette année après avoir purgé une peine pour avoir aidé à financer des camps d’entraînements islamistes dans la province conservatrice d’Aceh.

Jemaah Islamiyah, un groupe lié à Al-Qaïda, a créé des cellules dans plusieurs pays d’Asie du Sud-Est. Elle a également envoyé des djihadistes combattre en Syrie et en Irak, et pourrait envisager d’envoyer des recrues en Afghanistan après la prise du pouvoir par les talibans.

Selon des analystes, la victoire des talibans pourrait donner un regain de vigueur aux groupes terroristes d’Asie du Sud-Est. L’Indonésie abrite des dizaines d’organisations extrémistes, dont certaines fidèles au groupe État islamique (EI).