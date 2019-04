Indonésie, Brésil, Nigéria: pourquoi ces pays changent-ils de capitale?

Le président indonésien, Joko Widodo, a décidé de transférer la capitale, actuellement à Djakarta, en dehors de l'île de Java, a annoncé lundi le ministre de la Planification. Cette décision historique emboîte le pas à d'autres pays qui ont aussi décidé, pour des raisons économique, démographique ou politique, de changer de capitale. Île à forte densité de population, Java compte près de 150 millions d'habitants, sur un total de 265 millions pour l'ensemble de l'Indonésie. "Le président a choisi de déménager la capitale en dehors de l'île de Java, c'est une décision importante", a dit Bambang Brodjonegoro lors d'une conférence de presse consécutive à un conseil des ministres. Le gouvernement n'a pas encore décidé du futur emplacement de la capitale. Les raisons de ce déménagement sont multiples : d’une part, la ville est surpeuplée : 10 millions d’habitants dans la ville et 30 autres en périphérie. D’autre part, les inondations sont de plus en plus fréquentes. En cause, la montée des eaux et l’enfoncement dans le sol progressif à cause de prélèvements excessifs dans les nappes phréatiques. Déménager la capitale hors de la ville côtière de Djakarta, sur la côte nord de Java, pourrait prendre jusqu'à dix ans, a dit le ministre. C’est une procédure qui n’est pas nouvelle, plusieurs pays y ont déjà eu recours pour diverses raisons. Brésil : mieux répartir la population

La Place des Trois Pouvoirs à Brasilia - © PEDRO LADEIRA - AFP

Pour pallier le surpeuplement de la capitale Rio de Janeiro, le président Juscelino Kubitschek, peu après son élection en 1956, décide de créer une toute nouvelle capitale : Brasilia. De cette façon, il répartit plus équitablement les richesses et la population dans son pays, qui se concentrait presque exclusivement sur la côte avec Rio et Sao Paulo. Le chantier ne prendra que 4 ans avant que la nouvelle capitale soit inaugurée en 1960. Le siège des trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, ont été déplacé à Brasilia. Elle compte aujourd’hui 2,5 millions d’habitants. Nigéria : Abuja succède à Lagos dans une manœuvre politico-sociale

La mosquée nationale d'Abuja - © PIUS UTOMI EKPEI - AFP

Lagos, la mégapole côtière du Nigéria était la capitale depuis son indépendance en 1960. La ville est dominée par le groupe ethnique des Yorubas, raison pour laquelle le gouvernement décide de transférer la capitale à Abuja, située au centre du pays dans une zone plus neutre. Comme souvent lors de changement de capitale, Lagos connaissait aussi des problèmes de surpeuplement. La décision est prise en 1976 mais la ville ne deviendra capitale qu’en 1991. Malaisie : nouvelle capitale administrative

La mosquée de Putra à Putrajaya - © MOHD RASFAN - AFP

Alors que la métropole moderne Kuala Lumpur reste la capitale officielle de la Malaisie, le gouvernement a fait de Putrajaya, située une vingtaine de kilomètres plus au sud, sa capitale administrative, notamment pour permettre de libérer un peu le trafic de Kuala Lumpur. Cette décision de 1999 s’inscrit dans un désir d’offrir une ville plus verte et plus respirable. 40% de Putrajaya est consacré aux espaces verts et deux rivières ont été détournées pour alimenter le lac de Putrajaya, un des plus grands lacs artificiels du monde. La ville est aussi considérée comme "intelligente" puisqu’elle est entièrement gérée par informatique. Allemagne : de Francfort à Berlin en passant par Bonn

Le palais du Reichstag à Berlin - © STEFFI LOOS - AFP

D'abord Berlin quand on l'appelait Royaume de Prusse (1701-1806), puis Francfort pendant 60 ans et à nouveau Berlin de 1870 à 1945. L'Allemagne a connu de nombreux changements de capitales à cause des changements politiques qui s'opèrent. En 1949, lorsqu'elle est divisée en République démocratique d'Allemagne à l'Est et en République fédérale d'Allemagne à l'Ouest. Bonn devient la capitale de l'ouest et Berlin celle de l'est. Ce n'est qu'à la réunification de l'Allemagne en 1990 que Berlin réoccupera le statut officiel de capitale fédérale allemande.

Vews 30/04/2019 Indonésie : changement de capitale - Vews - 30/04/2019 En Indonésie, ce n'est pas le chef de l'Etat mais la capitale Djakarta qui va être remplacée. Le président indonésien a annoncé son déménagement en dehors de l'île de Java. Arthur Lejeune et Martin Castiau nous expliquent les raisons de ce changement.