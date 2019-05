Indonésie: affrontements à Jakarta après les résultats de la présidentielle

Des affrontements entre partisans de l'opposition et la police ont eu lieu mercredi matin à Jakarta après l'annonce la veille des résultats officiels de l'élection présidentielle donnant la victoire au sortant Joko Widodo. Une vingtaine de manifestants ont été arrêtés, selon la police qui a indiqué vérifier des informations faisant état de la mort par balle d'une personne au cours des affrontements.

"Nous sommes encore en train de vérifier mais je dois réaffirmer que les policiers n'utilisent pas de balles réelles", a affirmé Dedi Prasetyo, le porte-parole de la police.

Des forces anti-émeutes ont eu recours à du gaz lacrymogène pour disperser des manifestants qui lançaient des pierres et des feux d'artifice en direction de la police.

D'autres manifestants ont mis feu à des étals de marchands et plusieurs véhicules ont été incendiés, ont constaté des photographes de l'AFP.

Centres commerciaux, entreprises et écoles fermées

Un commandant des forces spéciales a été placé en détention pour avoir tenté de fournir des armes à des manifestants, avait indiqué précédemment le gouvernement.

Une importante station de train desservant le centre-ville a été fermée et plusieurs axes routiers menant vers la commission électorale (KPU) et l'organe de supervision électorale (Bawaslu) étaient fermés au trafic routier mercredi.

Des centres commerciaux, des entreprises ainsi que des écoles ont également été fermées.

Plus de 30.000 forces de l'ordre avaient été déployées dans la capitale en prévision de la publication des résultat de l'élection très disputée.

La commission électorale indonésienne a proclamé le président sortant Joko Widodo vainqueur de l'élection avec 55,5% des voix, contre 44,5% pour son adversaire, l'ex-général Prabowo Subianto. Mais ce dernier met en cause depuis le scrutin du 17 avril le comptage des voix et dénonce des fraudes, non confirmées par l'organe de supervision électorale indonésien ou par les observateurs indépendants.

Prabowo Subianto a appelé ses partisans à rester calme et veut contester l'élection devant la cour constitutionnelle mais plusieurs centaines de manifestants s'étaient rassemblés mardi devant l'organe de supervision de l'élection.